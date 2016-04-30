В Нижнем Тагиле волонтеры убрали мусор на улице Первомайская (ФОТО)

Делать Нижний Тагил чище пришло 20 человек. Работая, они хотели не только убрать мусор, но и подать пример жителям города. За несколько часов волонтеры убрали весь мусор и старую листву, что скопились на этом участке улицы за осень и зиму.

На этом волонтеры ЦПГИ «Вместе» не остановятся. В их планах принимать участие в дальнейших мероприятиях по благоустройству и наведению чистоты в Нижнем Тагиле. Все те тагильчане, кто разделяет их стремление и хочет видеть город чистым, могут предложить свою помощь.