В Нижнем Тагиле волонтеры убрали мусор на улице Первомайская (ФОТО)
30 апреля 2016, 11:00ОбществоДенис Таратонов
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В середине недели волонтеры Нижнего Тагила провели субботник в центре города. Они убрали мусор на улице Первомайская, рядом с Пионерским сквером.
Сюжеты: Нижний Тагил
Делать Нижний Тагил чище пришло 20 человек. Работая, они хотели не только убрать мусор, но и подать пример жителям города. За несколько часов волонтеры убрали весь мусор и старую листву, что скопились на этом участке улицы за осень и зиму.
На этом волонтеры ЦПГИ «Вместе» не остановятся. В их планах принимать участие в дальнейших мероприятиях по благоустройству и наведению чистоты в Нижнем Тагиле. Все те тагильчане, кто разделяет их стремление и хочет видеть город чистым, могут предложить свою помощь.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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