450 тысяч рублей для борьбы с экстремистами выделит мэрия Екатеринбурга
30 апреля 2017, 09:15Общество
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Мэрия столицы Урала объявила конкурс на поиски экстремизма в соцсетях. Исполнитель контракта должен будет самостоятельно выявить группы и личностей, разжигающих экстремизм на просторах интернета, и составить отчет на 200 страниц.
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Стоимость контракта составит 450 тыс. руб. и будет оплачена из городского бюджета.
Сначала нужно будет провести исследование на тему экстремизма с опросом граждан, проанализировать собранную информацию и предоставить отчет. Все попавшие в отчет должны проживать на территории Екатеринбурга. Необходимо выявить минимум 3 тыс. экстремистов.
Второй этап исследований проведут специалисты, которые систематизируют итоги исследования. Что мэрия города планирует делать с полученным результатом – пока неизвестно, пишет «Новый день».
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