450 тысяч рублей для борьбы с экстремистами выделит мэрия Екатеринбурга

Стоимость контракта составит 450 тыс. руб. и будет оплачена из городского бюджета.

Сначала нужно будет провести исследование на тему экстремизма с опросом граждан, проанализировать собранную информацию и предоставить отчет. Все попавшие в отчет должны проживать на территории Екатеринбурга. Необходимо выявить минимум 3 тыс. экстремистов.