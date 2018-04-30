16-летняя Анна Щуцкая разыскивается в Нижнем Тагиле с 19 апреля (ФОТО)

Девушка было одета в темно-синие джинсы, салатовую куртку с капюшоном, серые кроссовки и белые носки.

Рост Анны Щуцкой 160 сантиметров. Телосложение обычное, волосы тёмно-русые, прямые. Цвет глаз карий.

У пропавшей с собой была синяя сумка. Поисками занимаются волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Щуцкой Анны Николаевны просьба позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: 8-965-513-31-37 сообщают волонтёры в соцсетях.