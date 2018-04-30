16-летняя Анна Щуцкая разыскивается в Нижнем Тагиле с 19 апреля (ФОТО)
30 апреля, 17:00Общество
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С 19 апреля в Нижнем Тагиле разыскивается 16-летняя Щуцкая Анна Николаевна.
Сюжеты: Нижний Тагил
Девушка было одета в темно-синие джинсы, салатовую куртку с капюшоном, серые кроссовки и белые носки.
Рост Анны Щуцкой 160 сантиметров. Телосложение обычное, волосы тёмно-русые, прямые. Цвет глаз карий.
У пропавшей с собой была синяя сумка. Поисками занимаются волонтёры отряда «Лиза Алерт».
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Щуцкой Анны Николаевны просьба позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: 8-965-513-31-37 сообщают волонтёры в соцсетях.
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