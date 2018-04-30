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Новости Нижнего Тагила

16-летняя Анна Щуцкая разыскивается в Нижнем Тагиле с 19 апреля (ФОТО)

30 апреля 2018, 17:00Добавить новость
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С 19 апреля в Нижнем Тагиле разыскивается  16-летняя Щуцкая Анна Николаевна.

Девушка было одета в темно-синие джинсы, салатовую куртку с капюшоном, серые кроссовки и белые носки.

Рост Анны Щуцкой 160 сантиметров. Телосложение обычное, волосы тёмно-русые, прямые. Цвет глаз карий.

У пропавшей с собой была синяя сумка. Поисками занимаются волонтёры отряда «Лиза Алерт».

 

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Щуцкой Анны Николаевны просьба позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: 8-965-513-31-37, -- сообщают волонтёры в соцсетях.

 

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