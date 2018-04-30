Горячая вода на ГГМ будет отсутствовать с 29 мая по 7 июня в связи с испытаниями

Согласно официальной информации, подача горячей воды котельной ГГМ будет отключена с 29 мая по 7 июня.

В течение дня вода будет отсутствовать с 8:00 до 16:00.

В случае аварийных ситуаций на теплосетях просят обращаться по телефонам:

230-210 – диспетчерская служба НТ МУП «НТТС»

33-69-74, 47-62-92 – аварийно-диспетчерская служба МУП «Горэнерго»

25-78-83 – ЕДДС.

Ранее сообщалось, что горячая вода будет временно отсутствовать на ВМЗ, а также в посёлках Старатель и Сухоложский.