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Новости Нижнего Тагила

Горячая вода на ГГМ будет отсутствовать с 29 мая по 7 июня в связи с испытаниями

30 апреля 2018, 15:00Добавить новость
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В течение мая в Нижнем Тагиле будут проводиться испытания тепловых сетей. В связи с этим ТН МУП «НТТС» и МУП «Горэнерго» информирует тагильчан об отключении горячего водоснабжения в районе Гальяно-Горбуновского массива.

Согласно официальной информации, подача горячей воды котельной ГГМ будет отключена с 29 мая по 7 июня.

В течение дня вода будет отсутствовать с 8:00 до 16:00.

В случае аварийных ситуаций на теплосетях просят обращаться по телефонам:

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