Горячая вода на ГГМ будет отсутствовать с 29 мая по 7 июня в связи с испытаниями

В течение мая в Нижнем Тагиле будут проводиться испытания тепловых сетей. В связи с этим ТН МУП «НТТС» и МУП «Горэнерго» информирует тагильчан об отключении горячего водоснабжения в районе Гальяно-Горбуновского массива.
Согласно официальной информации, подача горячей воды котельной ГГМ будет отключена с 29 мая по 7 июня.
В течение дня вода будет отсутствовать с 8:00 до 16:00.
В случае аварийных ситуаций на теплосетях просят обращаться по телефонам:
- 230-210 – диспетчерская служба НТ МУП «НТТС»
- 33-69-74, 47-62-92 – аварийно-диспетчерская служба МУП «Горэнерго»
- 25-78-83 – ЕДДС.
Ранее сообщалось, что горячая вода будет временно отсутствовать на ВМЗ, а также в посёлках Старатель и Сухоложский.