Сотрудники администрации Невьянского гор. округа обвиняются в превышении полномочий

В отношении должностных лиц Невьянского городского округа возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Сотрудники администрации обвиняются в предоставлении земельного участка старательской артели «Нейва» без проведения торгов.

Невьянская городская прокуратура установила, что в период с 2015 по 2016 год должностные лица администрации Невьянского городского округа осуществили ряд нарушений. Сотрудники администрации передали в аренду артели старателей «Нейва» земельный участок без аукциона.





Данный участок предназначен для проведения сельскохозяйственных работ. Однако артель использовала его для добычи полезных ископаемых, что является серьезным нарушением, передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Плодородный слой почвы был снят, артель проводила на участке горные работы.