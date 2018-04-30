Субботник прошел в парке Народный в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Любители рыбалки и пикников часто располагаются на территории между Шиханом и мостом на Красноармейской. На этом участке и прошла уборка. Кроме мусора, добровольцы обнаружили вдоль реки множество бревен и поваленных деревьев, поэтому в ход пошли пилы и топоры.