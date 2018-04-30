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Новости Нижнего Тагила

Субботник прошел в парке Народный в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 апреля 2018, 11:35Добавить новость
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28 апреля на береговой линии реки Тагил в парке Народный прошел субботник.

Любители рыбалки и пикников часто располагаются на территории между Шиханом и мостом на Красноармейской. На этом участке и прошла уборка. Кроме мусора, добровольцы обнаружили вдоль реки множество бревен и поваленных деревьев, поэтому в ход пошли пилы и топоры.

В субботнике участвовали сотрудники учреждений, действующих под началом управления городским хозяйством администрации города, передает газета «Тагильский рабочий». Замначальника управления Михаил Семин сообщил, что в уборке участвовало около 80 человек.  

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Фото: «Тагильский рабочий»
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