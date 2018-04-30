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Новости Нижнего Тагила

Знаменитая экстрасенс расследовала гибель подростка из Каменска-Уральского (ВИДЕО)

30 апреля 2018, 01:35Добавить новость
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Экстрасенс Дария Воскобоева отправилась в Свердловскую область для того, чтобы помочь семье погибшего подростка установить причины исчезновения юноши и его смерти. Соответствующая видеозапись появилась на канале экстрасенса.

В начале сентября 2017 года в Каменск-Уральском без вести пропал 17-летний Дмитрий Линович. Спустя неделю поисков его тело обнаружили на плотине в старом Каменске. Труп был обезображен от длительного пребывания в воде, а лицо поедено рыбами. Через 2 дня следователи города заявили о том, что не могут установить причину смерти подростка.

В феврале 2018 года известный экстрасенс Дария Воскобоева отправилась в Свердловскую область для того, чтобы помочь семье Дмитрия разобраться в случившемся.

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После проведённых сеансов экстрасенс заявила, что у юноши произошёл конфликт с двумя взрослыми женщинами, после которого он отправился домой. Затем неизвестные люди догнали Дмитрия, избили его до смерти, а затем спрятали тело в реке.


Как сказали родственники погибшего мальчика, информация от свидетелей о том, что Дмитрия видели с двумя мужчинами, следователями не была включена в материалы дела, поскольку правоохранители посчитали её ложной.


Видео: ТВ-3
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