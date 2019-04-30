Брат вице-губернатора Свердловской области освобожден из тюменского СИЗО

Информацию об освобождении Чемезова подтвердил его адвокат Вячеслав Комаров. По его словам, 29 апреля в суд была направлена апелляция. Более точной информации о причинах освобождения Игоря Чемезова адвокат не смог дать, так как находится в командировке.