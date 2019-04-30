Брат вице-губернатора Свердловской области освобожден из тюменского СИЗО
Сегодня, 20:25ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Игорь Чемезов, который является братом вице-губернатора Свердловской области, освобожден из СИЗО Тюмени, пишет «Наш город».
Информацию об освобождении Чемезова подтвердил его адвокат Вячеслав Комаров. По его словам, 29 апреля в суд была направлена апелляция. Более точной информации о причинах освобождения Игоря Чемезова адвокат не смог дать, так как находится в командировке.
Брат Олега Чемезова подозревается в даче взятки врачу тюменской больницы. По версии следствия, он заплатил 150 тысяч рублей за постановку диагноза, из-за которого его сына не взяли бы в армию.
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