Экспертный совет Шарташского лесопарка соберётся впервые за два месяца

Основными вопросами повестки первого заседания станет отчёт о проделанной работе ГБУ «Шарташский лесной парк», план работы госучреждения на 2019 год, а также утверждение плана работы экспертного совета на год.

Друзья и единомышленники, информирую вас, что 29.04.19 получил сообщение «О подготовке и проведении собрания Экспертного совета по развитию ООТ «Шарташский лесной парк» при ГБУ СО «Шарташский лесной парк». Собрание Экспертного совета состоится 06.05.19,сообщил на странице «За наш Шарташ!» в Facebook участник совета Александр Умников.

Совет сформировали два месяца назад, но за прошедшее время он ни разу не собрался. Со слов директора ГБУ СО «Шарташский лесной парк» Артура Зиганшина, за организацию собраний совета он не отвечает. Часть экспертов, в итоге, собралась самостоятельно, но никаких отчётов ГБУ им не предоставило, так как руководитель учреждения на встречу не пришёл.