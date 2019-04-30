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Экспертный совет Шарташского лесопарка соберётся впервые за два месяца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экспертный совет Шарташского лесопарка соберётся впервые за два месяца

Сегодня, 22:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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