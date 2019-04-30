Медведев поручил Куйвашеву разобраться с Молодежным театром Нижнего Тагила
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минкультуры России и губернатору региона Евгению Куйвашеву разобраться с обращением жительницы Нижнего Тагила Ларисы Чехуты.
30 апреля на сайте правительства России опубликовали поручение, в котором говорится, что разобраться с ситуацией, возникшей в Нижнетагильском молодежном театре, поручено Министерству культуры РФ и губернатору региона.
В правительстве Свердловской области сказали, что поручение еще не получали. Пресс-служба мэрии города ответила, что кадровые проблемы театра решены. По их словам, после смены художественного руководителя работа театра должна нормализоваться, передает ura.news.
Напомним, что в Молодежном театре Нижнего Тагила после смены директора возник конфликт. Художественный руководитель Владимир Вейде отказался работать под руководством Юлии Журавлевой, после чего режиссер Татьяна Захарова и артисты заявили, что капризы худрука стали причиной увольнения артистки Анны Каратаевой. С 25 марта был назначен новый директор театра – Наталия Мозжакова.
Лариса Чехута, с обращением которой поручил разобраться Медведев, является женой Владимира Вейде и бывшей актрисой Молодежного театра.