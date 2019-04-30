Мусор с кладбищ Нижнего Тагила вывезут за 2,5 млн рублей

Отходы пятого класса опасности вывозятся только из специальных бункеров, установленных на территории кладбищ. Вывозится мусор должен по наполнению не менее 2/3 объема бункера. Срок оказания услуг подрядчика – с момента заключения контракта по 31 декабря 2019 года.