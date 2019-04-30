Мусор с кладбищ Нижнего Тагила вывезут за 2,5 млн рублей
Сегодня, 15:25ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на вывоз мусора с десяти кладбищ на территории города. Начальная цена контракта — 2,5 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно техзаданию, подрядчик обязан обеспечивать вывоз мусора с десяти кладбищ Нижнего Тагила:
- кладбище «Висимское»;
- кладбище «Пихтовые горы»;
- кладбище «Центральное»;
- кладбище «Южное» в поселке Старатель;
- кладбище «Северное» в мкр. Рудник;
- кладбище «Юго-Западное» в мкр. Горбуново
- кладбища на присоединенных территориях: п. Уралец, п. Усть-Утка, с. Серебрянка, п. Висимо-Уткинск.
Отходы пятого класса опасности вывозятся только из специальных бункеров, установленных на территории кладбищ. Вывозится мусор должен по наполнению не менее 2/3 объема бункера. Срок оказания услуг подрядчика – с момента заключения контракта по 31 декабря 2019 года.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей