Отопительный сезон завершится в Нижнем Тагиле 13 мая

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев 29 апреля подписал постановление об окончании отопительного сезона 2018-2019 годов. Согласно документу, поэтапное отключение теплоснабжения должно начаться 13 мая, что обусловлено установившимися благоприятными погодными условиями.

Приступить к поэтапному прекращению подачи теплоносителя, согласно установившимся погодным условиям в системы отопления жилых домов, общественных зданий с 13 мая 2019 года,написано в постановлении.

В последнюю очередь подача теплоснабжения будет прекращена в школы, детсады и учреждения здравоохранения. После этого коммунальные организации приступят к промывке и подготовке теплосетей к следующему отопительному периоду.