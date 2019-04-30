Отопительный сезон завершится в Нижнем Тагиле 13 мая

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Поэтапное отключение теплоснабжения начнется в Нижнем Тагиле 13 мая, согласно постановлению администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев 29 апреля подписал постановление об окончании отопительного сезона 2018-2019 годов. Согласно документу, поэтапное отключение теплоснабжения должно начаться 13 мая, что обусловлено установившимися благоприятными погодными условиями.
Приступить к поэтапному прекращению подачи теплоносителя, согласно установившимся погодным условиям в системы отопления жилых домов, общественных зданий с 13 мая 2019 года,написано в постановлении.
В последнюю очередь подача теплоснабжения будет прекращена в школы, детсады и учреждения здравоохранения. После этого коммунальные организации приступят к промывке и подготовке теплосетей к следующему отопительному периоду.
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