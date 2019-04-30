Работникам ООО «Коксохиммонтаж-Тагил» выплатили зарплату через два года

В декабре 2016 года предприятие расторгло со 116 работниками трудовые договоры, однако заработную плату не перечислили. Задолженность составила более 1,7 млн рублей.

В марте 2017 года «Коксохиммонтаж» признали банкротом, вследствие чего была введена процедура конкурсного производства, которая продолжается в настоящее время.

После банкротства прокуратура Тагилстроевского района города проверила предприятие и установила факт нарушения трудовых прав рабочих, после чего направила заявление в суд. Помимо этого, неоднократно к административной ответственности был привлечен руководитель организации, а также были вынесены представления директору и конкурсному управляющему предприятия, после чего задолженность по выплате зарплаты включили в реестр требований кредиторов.

В августе 2018 года в отношении директора «Коксохиммонтажа» возбудили уголовное дело.