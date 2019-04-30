Свердловский арбитраж завершил процедуру банкротства депутата Гаффнера

В 2015 году в суд на депутата подал «Россельхозбанк» с требованием вернуть 159 млн рублей. В мае 2018 года Гаффнер был признан банкротом и требования банка не были удовлетворены из-за того, что имущества, подлежащего реализации, было не достаточно. Банк во второй раз обратился в суд.