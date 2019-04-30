Свердловский арбитраж завершил процедуру банкротства депутата Гаффнера
Сегодня, 19:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Арбитражный суд во второй раз вынес решение о реализации имущества депутата Заксобрания Ильи Гаффнера, пишет РАПСИ.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2015 году в суд на депутата подал «Россельхозбанк» с требованием вернуть 159 млн рублей. В мае 2018 года Гаффнер был признан банкротом и требования банка не были удовлетворены из-за того, что имущества, подлежащего реализации, было не достаточно. Банк во второй раз обратился в суд.
30 апреля суд завершил процедуру реализации имущества Ильи Гаффнера.
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