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Свердловский арбитраж завершил процедуру банкротства депутата Гаффнера
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский арбитраж завершил процедуру банкротства депутата Гаффнера

Сегодня, 19:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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