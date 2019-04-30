В Екатеринбурге откроется центр подготовки волонтеров

Реализовываться проект по созданию центра подготовки волонтеров в Свердловской области будет за счет средств президентских грантов. Соглашение о реализации проекта накануне подписали руководитель волонтерского центра УрФУ «Волонтеры Урала» Антон Белов и Ассоциация волонтеров Южного Урала.

За время работы центра добровольцы конгрессно-делового направления пройдут набор, подготовку, обучение и поработают на 100 мероприятиях различного уровня. Чтобы попасть на эти события, кандидатам необходимо владеть языками, знать деловой этикет и культуру стран мира,сообщил Белов.