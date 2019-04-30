В Екатеринбурге «умные камеры» лишили автомобилей четверых должников

29 апреля в Екатеринбурге судебные приставы совместно со специализированной ротой по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда ГУ МВД России по Свердловской области провели рейд с применением «умных камер».

Камеры оснащены специальной программой, которая позволяет по номеру транспортного средства устанавливать наличие у владельца долгов по штрафам, налогам и алиментам.

В ходе рейда были арестованы восемь автомобилей. Четверо автомобилистов оплатили задолженность на месте, четверо должников лишились автомобилей. Три иномарки и «Газель» были направлены на специализированную стоянку и пробудут там до момента погашения задолженности.