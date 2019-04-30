В Екатеринбурге «умные камеры» лишили автомобилей четверых должников
В Екатеринбурге судебные приставы, благодаря «умным камерам», установили четверых должников и арестовали их автомобили, сообщает УФССП по Свердловской области.
29 апреля в Екатеринбурге судебные приставы совместно со специализированной ротой по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда ГУ МВД России по Свердловской области провели рейд с применением «умных камер».
Камеры оснащены специальной программой, которая позволяет по номеру транспортного средства устанавливать наличие у владельца долгов по штрафам, налогам и алиментам.
В ходе рейда были арестованы восемь автомобилей. Четверо автомобилистов оплатили задолженность на месте, четверо должников лишились автомобилей. Три иномарки и «Газель» были направлены на специализированную стоянку и пробудут там до момента погашения задолженности.
Один из водителей оказался должником по алиментам и ранее уже привлекался к ответственности по статье 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Мужчина находился в розыске. Он был доставлен ФССП по городу Березовскому. Неплательщик задолжал по алиментам около 600 тысяч рублей.