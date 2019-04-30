В Свердловском областном суде сменился председатель

Александр Дементьев, занимавший пост председателя Свердловского облсуда последние шесть лет, ушел в отставку. Его место занял Владимир Дмитриев. 30 апреля состоялось торжественное мероприятие по случаю назначения нового председателя и ухода в отставку Дементьева. Последний сегодня был награжден званием «Почетный гражданин Свердловской области».

Ваш судейский стаж составляет 36 лет. За это время вы прошли славный путь от судьи до председателя Свердловского областного суда. Ваш преемник принимает крепкую, профессиональную, эффективно работающую структуру. И это, конечно, во многом ваша заслуга,обратился к Дементьеву глава Свердловской области Евгений Куйвашев.