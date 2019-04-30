В Свердловской области изъяли более 4 тонн контрафактного алкоголя

Участок, на котором находился цех по розливу контрафактного алкоголя, был арендован уроженцем Грузии. Все спиртное было разлито в 8 639 бутылок. Также на месте происшествия сотрудники ФСБ обнаружили более 10 тысяч пустых бутылок, фирменные коробки и дозаторы.