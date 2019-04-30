В Свердловской области изъяли более 4 тонн контрафактного алкоголя
Сегодня, 17:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В поселке Измоденово Белоярского района сотрудники свердловского УФСБ изъяли более четырех тонн спиртосодержащей жидкости, сообщает интернет-издание Znak.
Участок, на котором находился цех по розливу контрафактного алкоголя, был арендован уроженцем Грузии. Все спиртное было разлито в 8 639 бутылок. Также на месте происшествия сотрудники ФСБ обнаружили более 10 тысяч пустых бутылок, фирменные коробки и дозаторы.
Продукция реализовывалась под видом водки и коньяка таких марок, как «Нефть», «Голд», «Арбатская», «Дербент», «Кенигсберг» и «Бакарди».
Изъятый алкоголь был передан в управление Росалкогольрегулирования по УрФО.
Возбуждены уголовные дела по статьям 171.1 и 238 УК РФ.
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