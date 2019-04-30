Жители Башкирии отдали свои голоса за землячку на шоу «Голос.Дети»

В соцсетях не утихают обсуждения на данную тему, сообщает издание Mkset.ru. По мнению председателя совета директоров информационного агентства «Башинформ» Ростислава Мурзагулова, такой ажиотаж вокруг Микеллы непонятен.

Он отметил, что 30 тысяч голосов, которые жители Башкирии отдали за свою землячку, не удивительны: прошлой зимой люди так же поддерживали другую девочку - Рушану Валиеву, которая дошла до финала шоу. Большое значение, конечно, имеют призывы Алсу, Киркорова и других звезд. У этих людей большое влияние на аудиторию, множество подписчиков в соцсетях, а дальше - задействуются многочисленные лайки и репосты. Мурзагулов подчеркнул, что 30 тысяч человек из всей республики - это достаточно мало и не может вызвать подозрения.

С ним согласился общественный деятель и публицист Шамиль Валеев. Он рассказал, что певицу Алсу жители Башкирии считают своей землячкой, что не удивительно. Очень интересна история семьи Сафиных, когда заработки на Севере закончились для обычного парня крепким финансовым положением. Многие из тех, кто живет в юго-западной части республики, бывают на ежегодных мероприятиях, устраиваемых Сафиными. По мнению Валеева, такое количество поддержавших дочь Алсу жителей Башкирии говорит и о любви к самой певице - дочери кандидата в президенты Башкирии в 2003 году, и о популярности шоу «Голос.Дети».

Жительница Уфы, домохозяйка Галия Миргалеева отметила, что не понимает всеобщий всплеск эмоций по поводу победы Микеллы на конкурсе. Даже согласие с подтасовкой голосов ничего не поменяет в этом вопросе, добавила она.

По мнению журналиста Марата Гареева, буллинг по отношению к ребенку со стороны взрослых абсолютно неуместен. Он также назвал происходящее завистью и травлей. Еще до того, как произошло официальное разбирательство, девочку уже затравили. И тут проблема не в накрутке голосов, а в том, что была подключена «тяжелая артиллерия» в виде звезд. Гареев согласился, что этот способ - не совсем честный и красивый, но нынешнее повышение взрослых зрителей шоу - гораздо хуже. Если человек уверен, что на конкурсе все покупается, непонятно, зачем его тогда смотреть, недоумевает журналист.

Победа дочери певицы Алсу на телешоу вызвала многочисленные протесты со стороны зрителей. Они посчитали, что ребенок знаменитости не имел права соревноваться в вокале с другими детьми, потому что у родителей изначально большие возможности для подготовки и поддержки своего чада. Глава Первого канала Константин Эрнст также выразил сомнение по поводу справедливости итогов голосования, что еще больше подлило масла в огонь.