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Жители Башкирии отдали свои голоса за землячку на шоу «Голос.Дети»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Башкирии отдали свои голоса за землячку на шоу «Голос.Дети»

Сегодня, 19:47ОбществоФото: pixabay.com
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