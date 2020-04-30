Депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев обжаловал свой приговор по делу о взятке

По словам адвоката, его подзащитный невиновен. Он считает приговор незаконным и надеется, что вышестоящая инстанция изменит решение и оправдает его подзащитного.

На данный момент дата рассмотрения жалобы не уточняется, так как до 11 мая Свердловским облсудом не назначаются процессы в связи с пандемией коронавируса.