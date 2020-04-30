Депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев обжаловал свой приговор по делу о взятке
В Свердловский областной суд была направлена апелляционная жалоба на приговор депутату думы Екатеринбурга Олегу Кагилеву по делу о подготовке к получению взятки, сообщает Znak со ссылкой на адвоката осужденного Дмитрия Жикина.
По словам адвоката, его подзащитный невиновен. Он считает приговор незаконным и надеется, что вышестоящая инстанция изменит решение и оправдает его подзащитного.
На данный момент дата рассмотрения жалобы не уточняется, так как до 11 мая Свердловским облсудом не назначаются процессы в связи с пандемией коронавируса.
Напомним, Олег Кагилев и его предполагаемый посредник при передаче взятки, директор ООО «СПК» Денис Шадрин, были приговорены к семи годам колонии строгого режима. По версии следствия, Кагилев, будучи главой управления капитального строительства региона, предложил директору компании «СтроймонтажУрал-2000» Владимиру Абраменко принять участие в конкурсе на строительство СК «Синегорец». За победу депутат попросил отказ на сумму 6,6 миллионов рублей. Подрядчик выиграл конкурс, но платить отказался.