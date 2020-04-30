ФСС до 12 мая продолжит принимать документы от страхователей

Раз в год юридические лица, которые работают в России, должны выслать в ФСС сведения, подтверждающие основной вид их деятельности. Тариф взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний зависит от того, к какому классу относится вид деятельности организации.

Распространение в РФ коронавируса COVID-19 внесло в этот процесс свои коррективы. Так, дни с 15 апреля по 8 мая сделали выходными. С учетом нерабочих дней с 9 по 11 мая срок предоставления необходимых сведений было решено сдвинуть на 12 мая, информируют «Новые известия».

Нередко основной вид деятельности страхователь определяет сам. При этом он опирается на данные бухгалтерской отчетности за предыдущий год. Чтобы подтвердить указанные сведения, в Фонд социального страхования необходимо выслать специальный комплект документов. Здесь имеются в виду заявление, которое подтверждает основной вид экономической деятельности, справка-подтверждение основного вида экономической деятельности и копия пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за минувший год.

Отметим, что пояснительную записку субъекты малого предпринимательства могут не предъявлять. Помимо этого, подтверждать экономическую деятельность не должны организации, открывшиеся в этом году.

Сотрудники ФСС пояснили, что подать документацию можно не только в бумажном, но и в электронном виде. В фонде напомнили, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации с китайской коронавирусной инфекцией лучше подать документы удаленно. Это можно сделать несколькими способами: зайдя на портал Госуслуг, а также через личный кабинет страхователя на сайте ФСС или шлюз фонда.

В минувшем году документацию в дистанционном формате направили 30% страхователей. В текущем году в фонде предсказали рост данного показателя до 70%.

Компании, в установленные сроки не подтвердившие основной вид экономической деятельности, будут отнесены специалистами ФСС к тому виду деятельности из представленных, который имеет самый высокий класс профессионального риска. В итоге страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний организации-нарушителю придется платить по самому высокому тарифу.