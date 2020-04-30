«Хуже точно не будет». Зачем жителям Нижнего Тагила соблюдать масочный режим

В группе TagilCity.ru во «Вконтакте» прошел опрос «Будете ли соблюдать масочный режим?», в нем приняли участие 404 человека. 35% опрошенных признались, что не будут соблюдать режим принципиально; 28% выбрали ответ «да, у меня есть запас масок»; 14% планируют соблюдать режим, но при этом шить маски из подручных средств; 13% постараются сидеть дома, если маски не будет; 10% ответили, что им все равно, так как они никуда не ходят.

Среди наиболее часто встречающихся комментариев — сомнение, что маска имеет какой-либо эффект. А также комментарии о сложности с приобретением масок в аптеках, по словам горожан, их либо нет совсем, либо быстро раскупают. Между тем, за отсутствие маски горожанам грозит штраф.

Медики при этом рекомендуют гражданам носить средства индивидуальной защиты. Делается это для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Хуже от этого точно не будет. Самая главная позиция — это не навредить. У многих же может протекать заболевание бессимптомно, они могут быть носителями. Если бы люди сидели дома и никуда не выходили, они могли бы маски не носить. Но у нас гуляют в парке «Народный», на улицах пробки из машин,сказал Клейменов.

Начальник отдела экологии и природопользования администрации города Алексей Сергеев дал рекомендации о том, как правильно использовать маску.

Маску обязательно нужно менять, не ходить в одной и той же. Если нет никого поблизости, ее можно не надевать. Когда человек едет один в машине, еще и в маске, смысле в этом нет никакого,отметил Сергеев.

Фельдшер скорой помощи Василий Молчанов полагает, что в данной ситуации важно, чтобы не было дефицита масок в аптеках. В случае, если нет возможности купить одноразовую маску, можно использовать многоразовую, но хорошо простирывать и кипятить.