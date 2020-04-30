НАК: в Екатеринбурге подозреваемые в подготовке теракта являлись сторонниками ИГ

В сообщении НАК говорится, что трое подозреваемых укрылись в частном одноэтажном доме Чкаловского района Екатеринбурга. Он был блокирован, а жители ближайших домов — эвакуированы. На предложение сдаться, подозреваемые открыли огонь. В результате сотрудникам ФСБ удалось их нейтрализовать. На месте обнаружены самодельные взрывные устройства готовые к использованию, а также оружие и боеприпасы.