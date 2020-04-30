НАК: в Екатеринбурге подозреваемые в подготовке теракта являлись сторонниками ИГ
Сегодня, 11:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Трое подозреваемых в подготовке теракта в Екатеринбурге были сторонниками организации «Исламское государство», которая запрещена в России. Об этом пишет Znak со ссылкой на пресс-службу Ниционального антитеррористический комитет.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации силовиков, погибшие готовились совершить резонансные преступления террористической направленности.
В сообщении НАК говорится, что трое подозреваемых укрылись в частном одноэтажном доме Чкаловского района Екатеринбурга. Он был блокирован, а жители ближайших домов — эвакуированы. На предложение сдаться, подозреваемые открыли огонь. В результате сотрудникам ФСБ удалось их нейтрализовать. На месте обнаружены самодельные взрывные устройства готовые к использованию, а также оружие и боеприпасы.
Напомним, сегодня ночью в Екатеринбурге и Арамильском городском округе был введен режим контртеррористической операции. В результате трое подозреваемых в приготовлении к теракту, были нейтрализованы.
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