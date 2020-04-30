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#300лет
Напавшему на бригаду скорой помощи в Екатеринбурге грозит до пяти лет лишения свободы
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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Напавшему на бригаду скорой помощи в Екатеринбурге грозит до пяти лет лишения свободы

Сегодня, 15:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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