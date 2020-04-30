Напавшему на бригаду скорой помощи в Екатеринбурге грозит до пяти лет лишения свободы

По данным следствия, 28 апреля 2020 года 23-летний молодой человек вступил в конфликт с водителем скорой помощи, которая прибыла на вызов. В результате подозреваемый использовал нецензурные выражения, а затем забросал автомобиль камнями, разбив тем самым стекло. Отмечается, что на кузове появились вмятины.