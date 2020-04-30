Напавшему на бригаду скорой помощи в Екатеринбурге грозит до пяти лет лишения свободы
Сегодня, 15:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Подозреваемому в нападении на бригаду скорой помощи, а также повреждении автомобиля скорой помощи, грозит до пяти лет лишения свободы, если его вина в умышленном совершении преступления из хулиганских побуждений будет доказана, сообщает «ФедералПресс».
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на скорую помощь.
По данным следствия, 28 апреля 2020 года 23-летний молодой человек вступил в конфликт с водителем скорой помощи, которая прибыла на вызов. В результате подозреваемый использовал нецензурные выражения, а затем забросал автомобиль камнями, разбив тем самым стекло. Отмечается, что на кузове появились вмятины.
Так как дело признано социально-значимым, оно было передано в ведение СУ СКР по Свердловской области. На данный момент следователями проводится сбор доказательств, а также выясняются обстоятельства произошедшего.
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