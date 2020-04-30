Особенности и преимущества электрических духовых шкафов

При выборе духового шкафа, в первую очередь, рекомендуется обратить внимание на производителя и тип подключения.
Это могут быть газовые и электрические модели, которые имеют свои преимущества и недостатки. Большой популярностью пользуется электрическая духовка siemens, которая характеризуется производительностью, надежной работой, продолжительным сроком службы, стильным дизайном и простым управлением.
Особенности выбора электрической духовки
Духовые шкафы бывают с зависимым и независимым способом управления. Большой популярностью пользуются независимые модели, которые управляются отдельно от варочной поверхности.
Именно поэтому его можно установить на любой высоте и удобном месте, что является одним из главных особенностей техники. Зависимые духовки продаются вместе с варочной поверхностью, управляются совместно с ней и считаются отличной альтернативой обычной плите.
Особенностью такого комплекта является то, что техника подобрана в едином стиле, поэтому покупателю не нужно подбирать духовку и панель. Стоит отметить, что отличается только ширина электрических духовок, а глубина и высота стандартные.
Электрические модели бывают с электронным и электромеханическим способом управления, причем первый вариант более удобный и простой. Выбирая духовку электрического типа, следует ознакомиться с набором предлагаемых функций и дополнительных режимов.
К основным программам относится верхний, нижний и комбинированный нагрев, а к дополнительным функциональным возможностям – гриль, функция пароварки и микроволновки, конвекция, таймер, автоотключение и др.
Покупая духовой шкаф, следует также учесть, что он работает только от электросети, поэтому использовать его можно не везде. Также электрические модели по сравнению с газовыми более затратными, так как тариф на электроэнергию выше, чем на газ. Необходимо обратить внимание и на способ очистки, он бывает паровой, пиролитический и каталитический, каждый имеет как плюсы, так и минусы.
Главные преимущества электрических духовых шкафов
Кроме духового шкафа на кухню необходимо приобрести и варочную поверхность, которая может быть с разным количеством конфорок. Например, качественная варочная поверхность сименс оптимально сочетается с духовкой от этого же производителя, позволяя готовить вкусные и полезные блюда.
К главным преимуществам электрической духовки относится следующее:
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стильный современный дизайн;
широкий модельный ряд;
простое и удобное применение;
экономичность и практичность;
равномерный прогрев за счет размещения нагревательных элементов с разных сторон;
возможность точной установки температурного режима;
быстрый нагрев.
Покупать бытовую технику для кухни лучше у проверенных производителей, которые предоставляют сертификаты качества и гарантии. Габаритные размеры зависят от площади кухни и места установки.
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