Особенности и преимущества электрических духовых шкафов

Это могут быть газовые и электрические модели, которые имеют свои преимущества и недостатки. Большой популярностью пользуется электрическая духовка siemens, которая характеризуется производительностью, надежной работой, продолжительным сроком службы, стильным дизайном и простым управлением.

Особенности выбора электрической духовки Духовые шкафы бывают с зависимым и независимым способом управления. Большой популярностью пользуются независимые модели, которые управляются отдельно от варочной поверхности.

Именно поэтому его можно установить на любой высоте и удобном месте, что является одним из главных особенностей техники. Зависимые духовки продаются вместе с варочной поверхностью, управляются совместно с ней и считаются отличной альтернативой обычной плите.

Особенностью такого комплекта является то, что техника подобрана в едином стиле, поэтому покупателю не нужно подбирать духовку и панель. Стоит отметить, что отличается только ширина электрических духовок, а глубина и высота стандартные.

Электрические модели бывают с электронным и электромеханическим способом управления, причем первый вариант более удобный и простой. Выбирая духовку электрического типа, следует ознакомиться с набором предлагаемых функций и дополнительных режимов.

К основным программам относится верхний, нижний и комбинированный нагрев, а к дополнительным функциональным возможностям – гриль, функция пароварки и микроволновки, конвекция, таймер, автоотключение и др.

Покупая духовой шкаф, следует также учесть, что он работает только от электросети, поэтому использовать его можно не везде. Также электрические модели по сравнению с газовыми более затратными, так как тариф на электроэнергию выше, чем на газ. Необходимо обратить внимание и на способ очистки, он бывает паровой, пиролитический и каталитический, каждый имеет как плюсы, так и минусы.

Главные преимущества электрических духовых шкафов Кроме духового шкафа на кухню необходимо приобрести и варочную поверхность, которая может быть с разным количеством конфорок. Например, качественная варочная поверхность сименс оптимально сочетается с духовкой от этого же производителя, позволяя готовить вкусные и полезные блюда.

К главным преимуществам электрической духовки относится следующее:

стильный современный дизайн;

широкий модельный ряд;

простое и удобное применение;

экономичность и практичность;

равномерный прогрев за счет размещения нагревательных элементов с разных сторон;

возможность точной установки температурного режима;

быстрый нагрев.

Покупать бытовую технику для кухни лучше у проверенных производителей, которые предоставляют сертификаты качества и гарантии. Габаритные размеры зависят от площади кухни и места установки.