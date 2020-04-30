Полная изоляция, день тридцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле

За последние сутки в Нижнем Тагиле подтвердилось четыре новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших граждан увеличилось до 13 человек.

В Нижнем Тагиле за сутки подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом

Лаборатории активно работают над тестированием. Так, за последние сутки специалисты провели 690 исследований.

В Нижнем Тагиле за сутки проведено 690 исследований проб на коронавирус

Из-за режима пандемии медучреждениям приходится менять график работы, в частности и Детской городской больнице. TagilCity.ru узнало, как изменился график работы детских поликлиник, и как ведется прием детей.

«Врач будет приходить». Как работают детские больницы Нижнего Тагила в пандемию

Напомним, что с завтрашнего дня в Свердловской области вступает в действие обязательный масочный режим. Разобрались, зачем вообще нужно носить маски.

«Хуже точно не будет». Зачем жителям Нижнего Тагила соблюдать масочный режим

Завтра начинаются и майские праздники. Школьникам отдыхать не придется, у них обучение продолжится в дистанционном режиме, однако заданий будет меньше, а выполнить их можно, уехав на дачу.

Тагильские школьники в майские праздники будут учиться, но смогут поехать на дачу

Сотрудников скорой помощи ругают за недостаток медикаментов, когда они долго приезжают на вызов либо не находят оснований для госпитализации. Однако нам видна только одна сторона медали. За формой медицинского работника тоже скрывается человек. TagilCity.ru узнало, как живут люди с надписью «Скорая помощь» на одежде.

«Я забирал людей по частям». Как работает скорая помощь Нижнего Тагила

Продолжается и профилактика распространения коронавируса в Нижнем Тагиле. Так, на железнодорожном вокзале будет установлен специальный диспенсер с антисептиком для дезинфекции рук.

На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила установят диспенсер для дезинфекции рук

Несмотря на дождливую и пасмурную погоду, по данным Яндекса, на улице много людей. Так, индекс самоизоляции на 19.00 составляет 2,9 балла. По сравнению со вчерашним днем, показатель увеличился. Вчера средний индекс за день составил 2,3 балла. Напомним, что Яндекс дает информацию для ознакомления. Она не может использоваться для статистической оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

За последние сутки в Свердловской области было подтверждено 74 случая заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших достигло 703 человек. В России подтверждено более 106 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился более чем у семи тысяч пациентов.