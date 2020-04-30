Полная изоляция, день тридцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле число заболевших увеличилось до 13 человек. Медики трудятся в усиленном режиме, об особенностях работы в коронавирус рассказывают врачи детской горбольницы и скорой помощи. А завтра тагильчан ждет «масочный режим». Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
За последние сутки в Нижнем Тагиле подтвердилось четыре новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших граждан увеличилось до 13 человек.
Лаборатории активно работают над тестированием. Так, за последние сутки специалисты провели 690 исследований.
Из-за режима пандемии медучреждениям приходится менять график работы, в частности и Детской городской больнице. TagilCity.ru узнало, как изменился график работы детских поликлиник, и как ведется прием детей.
Напомним, что с завтрашнего дня в Свердловской области вступает в действие обязательный масочный режим. Разобрались, зачем вообще нужно носить маски.
Завтра начинаются и майские праздники. Школьникам отдыхать не придется, у них обучение продолжится в дистанционном режиме, однако заданий будет меньше, а выполнить их можно, уехав на дачу.
Сотрудников скорой помощи ругают за недостаток медикаментов, когда они долго приезжают на вызов либо не находят оснований для госпитализации. Однако нам видна только одна сторона медали. За формой медицинского работника тоже скрывается человек. TagilCity.ru узнало, как живут люди с надписью «Скорая помощь» на одежде.
Продолжается и профилактика распространения коронавируса в Нижнем Тагиле. Так, на железнодорожном вокзале будет установлен специальный диспенсер с антисептиком для дезинфекции рук.
Несмотря на дождливую и пасмурную погоду, по данным Яндекса, на улице много людей. Так, индекс самоизоляции на 19.00 составляет 2,9 балла. По сравнению со вчерашним днем, показатель увеличился. Вчера средний индекс за день составил 2,3 балла. Напомним, что Яндекс дает информацию для ознакомления. Она не может использоваться для статистической оценки количества людей на улицах.
За последние сутки в Свердловской области было подтверждено 74 случая заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших достигло 703 человек. В России подтверждено более 106 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился более чем у семи тысяч пациентов.