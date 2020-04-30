Потерявшая доход из-за пандемии тагильчанка не смогла получить пособие по безработице

Адрес сайта Центра занятости женщина увидела в смс-рассылке от МЧС. Она подала заявку на оформление пособия по безработице и поиск работы. После этого ей позвонили из ЦЗН и пояснили, что надо вновь подать заявку и дополнить ее недостающими документами.

После двух недель ожидания, женщина позвонила в учреждение, однако там ей сказали, что нужно пройти регистрацию на другом сайте и оформить заявку вновь – прошлая заявка аннулировалась.

Как пояснила директор Нижнетагильского ЦЗН Наталья Ветрова, каждый случай рассматривается отдельно, неполадки бывают из-за сбоев на сайте.

Связалась с директором службы занятости. После обращения к ним журналистов почему-то и номер моего обращения нашли, и уже не нужно регистрироваться на другом сайте, пояснила женщина.