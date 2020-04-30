Потерявшая доход из-за пандемии тагильчанка не смогла получить пособие по безработице
Жительница Нижнего Тагила рассказала, что потеряла доход из-за пандемии коронавируса, однако не смогла встать на учет в Центр занятости населения, пишет ИА «Все новости».
Адрес сайта Центра занятости женщина увидела в смс-рассылке от МЧС. Она подала заявку на оформление пособия по безработице и поиск работы. После этого ей позвонили из ЦЗН и пояснили, что надо вновь подать заявку и дополнить ее недостающими документами.
После двух недель ожидания, женщина позвонила в учреждение, однако там ей сказали, что нужно пройти регистрацию на другом сайте и оформить заявку вновь – прошлая заявка аннулировалась.
Как пояснила директор Нижнетагильского ЦЗН Наталья Ветрова, каждый случай рассматривается отдельно, неполадки бывают из-за сбоев на сайте.
Связалась с директором службы занятости. После обращения к ним журналистов почему-то и номер моего обращения нашли, и уже не нужно регистрироваться на другом сайте, пояснила женщина.
У тагильчанки заключен договор подряда до 31 мая, поэтому в постановке на учёт ей отказали. Но до конца режима самоизоляции у женщины не будет дохода.