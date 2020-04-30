Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Сегодня, 22:09ОбществоФото: Официальный сайт Кремля
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У премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован коронавирус, сообщается на сайте Кремля.
Сюжеты: Коронавирус
Об этом Мишустин сообщил в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным. Также премьер пояснил, что ему нужно находиться в самоизоляции, чтобы обезопасить коллег. По его словам, он планирует находиться на связи с коллегами по телефону и видеосвязи.
Президент пожелал Мишустрину скорейшего выздоровления. В качестве исполняющего обязанности председателя правительства назначен Андрей Белоусов.
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