Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом

Об этом Мишустин сообщил в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным. Также премьер пояснил, что ему нужно находиться в самоизоляции, чтобы обезопасить коллег. По его словам, он планирует находиться на связи с коллегами по телефону и видеосвязи.