Россиянам с двойным гражданством разрешать покинуть территорию страны
Сегодня, 09:53ОбществоФото: pixabay.com
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Россиянам, имеющим второе гражданство или вид на жительство за границей, разрешат выехать из страны. Об этом говорится в размещенном на сайте правительства РФ документе.
Отмечается, что выезд разрешен только один раз.
Ранее, из-за пандемии коронавируса из России могли выезжать только иностранные граждане. Кроме того, с 27 марта в стране запрещены регулярные и чартерные рейсы в другие страны. Исключением являются только вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, которые осуществляются по разрешению правительства.
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