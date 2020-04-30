Россиянам с двойным гражданством разрешать покинуть территорию страны

Отмечается, что выезд разрешен только один раз.

Ранее, из-за пандемии коронавируса из России могли выезжать только иностранные граждане. Кроме того, с 27 марта в стране запрещены регулярные и чартерные рейсы в другие страны. Исключением являются только вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, которые осуществляются по разрешению правительства.