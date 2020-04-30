Сбербанк и Cognitive Pilot повысят эффективность уборки урожая в Ростовской области

Комплекс был куплен компанией по производству зерна из Ростова-на-Дону «Эртен», которая установит систему на зерноуборочные комбайны.

Эта система позволяет работникам передавать контроль над техникой роботам-помощникам, чтобы самим отслеживать качество обработки и уборки урожая. Данная технология позволит сэкономить больше 500 миллионов рублей.

Как сообщает Rostovgazeta, по словам исполнительного директора Управления развития бизнеса по отраслям Сбербанка Татьяны Крейтор, ИИ широко применяется на современных предприятиях. Он позволяет по-иному смотреть на улучшение цикла производства и наращивание эффективности деятельности компаний. «Уверены, что внедрение инновационных технологий даст сельскому хозяйству страны новый толчок для развития», - сказала она.

Как пояснила генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова, благодаря их системе сократятся потери зерна в ходе уборки приблизительно в два раза, уменьшатся денежные издержки и в целом повысится эффективность процессов, связанных со сбором урожая.

Нужно подчеркнуть, что Cognitive Agro Pilot - первая в мире система, которая может «увидеть» и «понять» ситуацию в процессе движения. С помощью только одной видеокамеры она осуществляет анализ изображения, выстраивает оптимальную траекторию, по которой будет двигаться транспортное средство, и направляет команды для реализации маневров. Этими техническими способностями Cognitive Agro Pilot отличается от иностранных систем, которые обычно функционируют за счет большого количества сканеров и камер.

Система Cognitive Agro Pilot может обнаруживать край поля, разнообразные преграды и людей, поэтому при возникновении риска столкновения она останавливает техсредство. При этом автопилот находится в рабочем состоянии даже в условиях плохого климата и низкой освещенности. Помимо этого, для работы технологии не нужен комплекс GPS-навигации и RTK-поправки, для которых требуются дополнительные финансовые инвестиции.