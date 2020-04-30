Тагильчанину грозит до пяти лет лишение свободы за избиение двух инспекторов ДПС

Как рассказали изданию в прокуратуре Пригородного района, инцидент произошел 5 марта этого года. Трое мужчин распивали спиртное в поселке Ключики. Вечером они направились к родственникам в деревне Белякова. Туда они отправились на автомобиле ВАЗ-2123, принадлежащем одному из знакомых. На дороге Николо-Павловское — Алапаевск их остановили два инспектора ДПС.

Однако водитель не остановился и попытался уехать в сторону деревни Реши. В итоге автомобиль застрял в поле. Инспекторы потребовали выйти из машины, но водитель заблокировал дверцы и сел на заднее сидение. В это время друг владельца авто не пускал сотрудников ДПС в салон, пинался, а также бил их по рукам и ногам. В итоге инспекторы применили спецсредства.

После происшествия тагильчанина доставили в отдел полиции. Он признал свою вину и в случившемся раскаивается. Несмотря на это он обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключения.