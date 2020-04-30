Тагильские школьники в майские праздники будут учиться, но смогут поехать на дачу

Татьяна Удинцева сообщила, что учебные дни будут 6, 7, 8 мая. Родителям не стоит переживать, если на этот период планировалась семейная поездка на дачу. Школьники получат задания, не требующие немедленного выполнения.

Мы посоветовали завучам и директорам исключить в эти дни онлайн-уроки и дать более творческие, спокойные задания, чтобы ребятам было удобно их выполнить к 12 мая,сказала Удинцева.