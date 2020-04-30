Тагильские школьники в майские праздники будут учиться, но смогут поехать на дачу
Сегодня, 16:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На майские праздники школьники получат задания. Дети должны заниматься, однако смогут это делать, например, на даче, рассказала TagilCity.ru начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
Сюжеты: Нижний Тагил
Татьяна Удинцева сообщила, что учебные дни будут 6, 7, 8 мая. Родителям не стоит переживать, если на этот период планировалась семейная поездка на дачу. Школьники получат задания, не требующие немедленного выполнения.
Мы посоветовали завучам и директорам исключить в эти дни онлайн-уроки и дать более творческие, спокойные задания, чтобы ребятам было удобно их выполнить к 12 мая,сказала Удинцева.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил 6, 7, 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы. Таким образом, майские праздники у жителей страны будут длиться с 1 по 11 мая. После этого начнется постепенный выход из режима самоизоляции.
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