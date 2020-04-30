Уральский мухтасибат заявил, что власти провалили работу с религиозными организациями

После того, как 30 апреля в столице Урала были уничтожены трое террористов, председатель религиозной организации «Духовное управление мусульман Свердловской области» Наиль Шаймарданов заявил, что молодежь уходит в радикальный ислам в результате провальных отношений власти и религиозных организаций.

По словам Шаймарданова, в последнее время власти пошли на контакт с организациями, но в целом это не меняет дела. Также он пояснил, что на 400 тысяч мусульман в городе одна легальная мечеть. По мнению Наиля Шаймарданова, этим пользуются различные организации, пропагандирующие радикальные идеи.

Нужно вести профилактическую работу, чтобы наши дети не пострадали от псевдоимамов. И делать это надо в легальных мечетях, сказал он.