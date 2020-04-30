В Башкирии прошел масштабный международный онлайн-форум «Мир после коронавируса»

В общем на форуме действовало девять рабочих секций: «Глобальные рынки в кризис: падение или передел?», «Человеческий капитал. Кризис рынка труда и потенциал онлайн-профессий», секция ретейлеров, секция «Уроки в пижаме. Старая школа по новому адресу», где участники форума обсудили влияние COVID-19 на образование, и секция «POST-COVID. Общество и новые социальные вызовы», которая объединила отечественных и зарубежных экспертов, рассказавших о грядущих изменениях в обществе. А эксперты секции «Covid & Media: доверие против хайпа» обсудили изменение инфосферы в рамках пандемии. В частности, во время кризиса на первый план вышла необходимость проверки сведений о заболевании.