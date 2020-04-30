В Башкирии прошел масштабный международный онлайн-форум «Мир после коронавируса»
В Уфе двадцать восьмого апреля завершилось проведение Первого международного онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». На официальной площадке зарегистрировались приблизительно десять тысяч человек; форум смотрели в тридцати пяти странах. Аудитория в онлайне — примерно шесть миллионов человек.
Модератор интерактивного международного пленарного заседания — телеведущая Ксения Собчак. Конференция представляет собой первый глобальный форум в России после отмены мероприятий публичного рода. По завершении форума узнаваемость получил новый бренд - «Башкирский МОФ», пишут «Новые известия».
Ключевые события — проведение отечественной и международной пленарных сессий «Новая реальность: государство и глобальные вызовы» и «Мир после коронавируса: евразийский взгляд». В работе участвовали российские и мировые эксперты, политики, экономисты и общественники.
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что в результате пандемии политики и ученые будут обязаны создать новые принципы управления современным обществом.
В общем на форуме действовало девять рабочих секций: «Глобальные рынки в кризис: падение или передел?», «Человеческий капитал. Кризис рынка труда и потенциал онлайн-профессий», секция ретейлеров, секция «Уроки в пижаме. Старая школа по новому адресу», где участники форума обсудили влияние COVID-19 на образование, и секция «POST-COVID. Общество и новые социальные вызовы», которая объединила отечественных и зарубежных экспертов, рассказавших о грядущих изменениях в обществе. А эксперты секции «Covid & Media: доверие против хайпа» обсудили изменение инфосферы в рамках пандемии. В частности, во время кризиса на первый план вышла необходимость проверки сведений о заболевании.
Отмечается, что о мероприятии написали свыше сотни российских и международных изданий.