В Екатеринбурге у пациента госпиталя ветеранов войн подтвердился коронавирус
Заражение коронавирусом было обнаружено у пациента одного из отделений госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге, сообщает УралПолит.Ru со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением инфекции в регионе.
В оперштабе пояснили, что случай заноса инфекции в медицинское учреждение единичный, то есть пациент был госпитализирован без признаков заболевания, но тестирование дало положительные результаты.
Также там уточнили, что в отделении были незамедлительно проведены мероприятия по обеспечению безопасности. Пациента изолировали и поместили под особое медицинское наблюдение. Кроме того, в помещениях регулярно проводится дезинфекция. На данный момент выявляются контакты зараженного пациента.
В регистратуре госпиталя пояснили, что медицинское учреждение со 2 апреля закрыто на карантин. Так, запрещены посещения пациентов, а также закрыты все помещения, включая буфет.
Напомним, по последним данным в Свердловской области за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 703 человека.