В Екатеринбурге у пациента госпиталя ветеранов войн подтвердился коронавирус

В оперштабе пояснили, что случай заноса инфекции в медицинское учреждение единичный, то есть пациент был госпитализирован без признаков заболевания, но тестирование дало положительные результаты.

Также там уточнили, что в отделении были незамедлительно проведены мероприятия по обеспечению безопасности. Пациента изолировали и поместили под особое медицинское наблюдение. Кроме того, в помещениях регулярно проводится дезинфекция. На данный момент выявляются контакты зараженного пациента.

В регистратуре госпиталя пояснили, что медицинское учреждение со 2 апреля закрыто на карантин. Так, запрещены посещения пациентов, а также закрыты все помещения, включая буфет.