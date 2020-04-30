В Нижнем Тагиле к 9 мая помоют памятники и мемориалы ВОВ

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В Нижнем Тагиле к Дню Победы помоют и очистят памятники и мемориалы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Дзержинском районе на Площади Славы реставрационные работы будут продолжаться до 7 мая, после чего все монументы будут очищены. Также в плановом режиме проводятся мероприятия на Кургане Памяти, рассказал глава района Александр Ревенко.
В Тагилстроевском и Ленинском районах очистка мемориальных объектов распределена между ответственными лицами. Утром 6 мая помоют памятники у ВМЗ и ВГОКа.
Памятник на улице Фрунзе приведут в порядок работники обогатительного комбината, а территорию сквера почистит «Тагилдорстрой». Монумент возле проходной бывшего механического завода на улице Выйской согласились вымыть пожарные.
Мемориал воинской славы на центральном городском кладбище также будет приведен в порядок к 9 мая.
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