В Нижнем Тагиле к 9 мая помоют памятники и мемориалы ВОВ

В Дзержинском районе на Площади Славы реставрационные работы будут продолжаться до 7 мая, после чего все монументы будут очищены. Также в плановом режиме проводятся мероприятия на Кургане Памяти, рассказал глава района Александр Ревенко.

В Тагилстроевском и Ленинском районах очистка мемориальных объектов распределена между ответственными лицами. Утром 6 мая помоют памятники у ВМЗ и ВГОКа.

Памятник на улице Фрунзе приведут в порядок работники обогатительного комбината, а территорию сквера почистит «Тагилдорстрой». Монумент возле проходной бывшего механического завода на улице Выйской согласились вымыть пожарные.