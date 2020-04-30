В России 33 частные медорганизации получат 577 миллионов рублей на помощь пожилым
Сегодня, 22:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Российское правительство выделит 577 млн рублей медицинским организациям для помощи людям старше 65 лет, пишут «Известия».
30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что средства распределят между девятью регионами, где будет реализовываться пилотный проект по привлечению частных медорганизаций к помощи пожилым людям.
По словам Мишустина, в частных медцентрах работают около 100 тысяч врачей. Для того чтобы вовлечь их в работу с людьми на дому, в рамках нацпроекта «Демография» и разработали пилотный проект.
В регионах выбрали 33 организации, которые будут обеспечивать наблюдение и оказание помощи 3,5 тысячам человек.
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