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#300лет
В России 33 частные медорганизации получат 577 миллионов рублей на помощь пожилым
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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В России 33 частные медорганизации получат 577 миллионов рублей на помощь пожилым

Сегодня, 22:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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