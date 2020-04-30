В России 33 частные медорганизации получат 577 миллионов рублей на помощь пожилым

30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что средства распределят между девятью регионами, где будет реализовываться пилотный проект по привлечению частных медорганизаций к помощи пожилым людям.

По словам Мишустина, в частных медцентрах работают около 100 тысяч врачей. Для того чтобы вовлечь их в работу с людьми на дому, в рамках нацпроекта «Демография» и разработали пилотный проект.