В России официально разрешили продлевать срок работы вахтовым методом до полугода

Так, в исключительных случаях вахты могут продлеваться до полугода. Кроме того, правительство обязало оплачивать сотрудникам время, которое они проводят на карантине в период перевахтовки. В то же время, вопросы вывоза сотрудников с вахты в случаев вспышки коронавируса, не раскрываются.

Кроме того, увеличение срока работы возможно с письменного согласия работника. Для этого должно быть оформлено дополнительное соглашение к трудовом договору.