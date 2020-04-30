В России официально разрешили продлевать срок работы вахтовым методом до полугода
Правительство РФ официально разрешило увеличивать компаниям длительность работы на вахте до полугода на фоне распространения коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Так, в исключительных случаях вахты могут продлеваться до полугода. Кроме того, правительство обязало оплачивать сотрудникам время, которое они проводят на карантине в период перевахтовки. В то же время, вопросы вывоза сотрудников с вахты в случаев вспышки коронавируса, не раскрываются.
Кроме того, увеличение срока работы возможно с письменного согласия работника. Для этого должно быть оформлено дополнительное соглашение к трудовом договору.
Некоторые предприятия продлили сроки вахты для своих работников. В связи с этим, тем сотрудникам, которые остаются дома, согласно постановлению, должна выплачиваться зарплата в размере 2/3 ставки. Если же смена вахты требует пребывания на карантине в течение 14 дней, то работникам должна выплачиваться зарплата не менее дневной тарифной ставки, а срок карантина включается во время сотрудника в пути.