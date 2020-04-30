В СК прокомментировали задержание экс-советника свердловского вице-губернатора

В ведомстве пояснили, что по версии следствия, в период с 2014 по 2018 год, когда подозреваемый находился на должности заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной», он частично получил взятку от индивидуального предпринимателя. В обмен он пообещал поспособствовать в решении вопросов, которые входят в его компетенцию.

В отношении Русакова возбуждено уголовное дело по ч. 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

На данный момент в рамках уголовного дела проводятся мероприятия на выяснение всех обстоятельств преступления.