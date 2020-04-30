В СК прокомментировали задержание экс-советника свердловского вице-губернатора
В Следственном комитете Свердловской области подтвердили информацию о задержании бывшего советника свердловского вице-губернатора Сергея Бидонько Владислава Русакова, сообщает Ура.ру со ссылкой на ведомство региона.
В ведомстве пояснили, что по версии следствия, в период с 2014 по 2018 год, когда подозреваемый находился на должности заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной», он частично получил взятку от индивидуального предпринимателя. В обмен он пообещал поспособствовать в решении вопросов, которые входят в его компетенцию.
В отношении Русакова возбуждено уголовное дело по ч. 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
На данный момент в рамках уголовного дела проводятся мероприятия на выяснение всех обстоятельств преступления.
О задержании Русакова по подозрению в получении взятки стало известно накануне. Кроме того, выяснилось, что с 29 апреля Русаков не работает в правительстве и администрации Свердловской области в связи с увольнением по собственному желанию.