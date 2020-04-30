Во всех муниципалитетах Свердловской области вводится противопожарный режим
Сегодня, 20:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 мая на территории всей Свердловской области будет действовать противопожарный режим. Распоряжение о введении особого режима подписал Евгений Куйвашев, пишет «Облгазета».
Свердловчанам запрещается использовать открытый огонь разводить костры, заниматься сжиганием мусора и травы. Также разводить огонь запрещается в бочках, мангалах и других ёмкостях.
Ранее особый противопожарный режим был введен в 24 муниципалитетах области.
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