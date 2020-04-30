«Я забирал людей по частям». Как работает скорая помощь Нижнего Тагила

28 апреля журналист TagilCity.ru взял интервью у фельдшера выездной бригады скорой помощи Нижнего Тагила Василия Молчанова. Так совпало, что в тот же день президент России Владимир Путин предложил официально отмечать 28 апреля День работников скорой помощи.

Какое у вас образование? Почему именно скорая помощь?

Образование среднее специальное. Я всегда хотел массажистом быть, поэтому пошел в медицину. А потом, когда попал на практику на скорую помощь, понял, что это мое.

Работа нравится? Не хотелось уволиться?

Если в общем и целом, нравится. Бывают моменты, когда хочется уволиться. Это из-за больших нагрузок, когда сил не хватает. Но потом отдыхаешь, в себя приходишь, все хорошо становится.

Какие вызовы поступают наиболее часто?

Очень часто ОРВИ, повышенное давление. Бывает человеку очень плохо, а причина неизвестна. Это что угодно может быть: от алкогольного опьянения до инфаркта и инсульта.

Сейчас что-то поменялось из-за коронавируса? Стало больше вызовов? Сколько за смену?

Стало больше мнительных людей. Порой намного больше получается вызовов. В общей сложности от 400 до 600 вызовов. На бригаду 15-20 вызовов приходится в данные моменты. Все же зависит еще от того, сколько бригад на линии. Сейчас стабильно пытаются держать то количество бригад, которое необходимо. Бывают моменты, когда машина сломана, или людей вообще не вызвать, потому что люди и так через сутки работают. Это производственная необходимость, потому что, если люди откажутся, то будет, допустим, не восемь бригад, а пять. На износ работают. Но они не деньгами оперируют, а тем, что если они не выйдут, то те люди, которые остаются дежурить, помрут на работе. Контроль больше стал, мазки сдаем, перед каждой сменой измеряем температуру тела. Масок сейчас 5-6 выдают на сутки, а начинали с 10. У людей из Питера, Москвы, Екатеринбурга не намного лучше ситуация. Единственное, в Москве врачам доплачивают. Нам пока ничего не доплачивали.

Просят ли люди тесты на коронавирус?

На моей практике повально не просят. Но есть люди, которые говорят: «А вы что мне не сделаете мазок?». Сейчас этим занимаются выездные специалисты из поликлиники. Нас предупредили, если другие службы не будут справляться, то скорая помощь придет на помощь.

Не боитесь заболеть? Какие меры предосторожности?

Нет, не боюсь. Год или два назад, когда был свиной или птичий грипп, мы в тех же условиях работали, просто не было такого ажиотажа, не было такой паники. Мы каждую смену в группе риска, нас заразить могут. Если об этом каждый день думать, то можно сойти с ума, или рано или поздно струсить и не выйти на свою работу. Если все предоставляют, меры предосторожности наши сотрудники строго соблюдают: маски, перчатки обязательно, растворы, и машины обрабатываем. Если подозревается, что пациент был контактный, то нам выдают одноразовые противочумные костюмы, потом их утилизируют. Были случаи, когда людей увозили с простудными заболеваниями, потом оказывалось, что они были контактные. Если наши сотрудники без спецзащиты были, то их на карантин высаживали. К счастью, ни одного с подтвержденным заболеванием нет.

Какие видите плюсы и минусы работы?

Плюс и минус — работа с людьми. Огромный плюс — это наш дружный коллектив. Мы порой на работе проводим больше времени, чем дома. В плане семьи это может быть и плюс, и минус. На скорой у нас много семей создалось. Плюс в том, что тут тебя жена уже не пилит, сама понимает прекрасно, что происходит на работе. А некоторые семьи, наоборот, разрушались из-за того, что второй половинки никогда дома не было. Еще минус в том, что всегда хочется, чтобы зарплата побольше была. График — это огромный минус. Я работаю сутки через двое. Иногда не то чтобы поспать, даже нормально поесть нет времени. Но это экстренная служба, я знал, куда иду. Больше всего не нравится, что иногда не по профилю вызывают, но все равно приходится выезжать. Вытрезвители закрыли, сейчас мы всех алкоголиков собираем, везем в больницу. А они часто буянят, работе мешают, гуляют по больнице. Еще минус в том, что ты постоянно в психологическом напряжении находишься. Все считают виноватой скорую помощь. Если граждан плохо пролечили в стационаре, у них все равно скорая помощь виновата. Больницы недовольные: «Что вы их возите сюда?». Если какие-то недочеты по работе, с утра может вызвать начальство и отчитать. За сутки можно получить весь букет отрицательных эмоций.

С какими еще сложностями приходится сталкиваться?

Я работаю с 2008 года, и, если брать в целом, качество оснащения и всего остального во много раз выросло. С начальством бывает недопонимание, но мы эти вопросы коллективно решаем. Кадров не хватает, текучка у нас большая. Бывают случаи, когда не хватает чего-то из медикаментов. Мне всегда безумно тяжело работать с детьми. После пожара ребенок в больнице скончался. Это очень тяжело. Есть случаи, когда молодые гибнут. Я много смертей повидал. Когда у человека хронические заболевания, ему лет 80-90, хоть и, возможно, пришло время, все равно борешься за него до последнего. Если человек пьет 30 лет и погибает от цирроза печени, его тоже жалко. Потому что, если вдаваться в подробности, почему он так с собой поступил, наверно, тоже может быть грустная история. ДТП, я там забирал по частям людей. Это все просто так не проходит. Это громаднейший стресс для людей нашей профессии. К сожалению, у нас, как в европейских странах, нет соответствующей службы. Там, если такое случилось, есть психолог: идите, поговорите. У нас или со своими поговоришь, или все это в себе держишь.

А как от работы отдыхаете, как переключаетесь? Хобби, семья?

Со своим дружным коллективом в свободное время выезжаем на природу, там активный отдых, шашлычки. Но с каждым годом все реже получается это делать, нужно еще семье время уделять, у меня жена и двое сыновей. Иногда мы собираемся с коллективом, в волейбол играем, кто-то с детьми на лыжах катается, кто-то йогой занимается. А женщины у нас самый сильный пол. Мне кажется, у них времени даже нет находиться в стрессе: надо детей накормить, 300 часов в месяц отработать на скорой. Некоторые у нас умудряются на двух работах работать, и выглядят всегда хорошо, моложе своих лет.

Что хотели бы поменять в системе здравоохранения?

Если обобщенно сказать, то все. Если что-то исправлять, больше, мне кажется, можно затратить ресурсов, чем пересмотреть, и все по-новому создать. Еще — какие-то моменты в законодательстве, допустим, за нападение на бригады скорой помощи. На полицейского напал — уголовное преступление. На меня пару лет назад два гопника напали, им дали 15 часов исправительных работ. Мне особо не обидно, но было бы хорошо, если бы это им на пользу пошло. Если бы это было уголовное преступление, то они бы в следующий раз задумались, вызывать скорую помощь или нет. Что еще касается нашей службы, полностью пересмотреть повод к вызову. Если брать Европу, там четко определены основания для вызова скорой помощи.

Что хотели бы пожелать нашим читателям?