30 тысяч рублей за укус собаки заплатит свердловчанин пострадавшей женщине

30 тысяч рублей за укус собаки заплатит свердловчанин пострадавшей женщине
30 тысяч рублей за укус собаки заплатит свердловчанин пострадавшей женщине
Сегодня, 12:34ОбществоФото: pixabay.com
По решению суда 30 тысяч рублей за укус собаки заплатит свердловчанин жительнице Каменска-Уральского. Ее ухватил за ногу питбуль без намордника у подъезда дома.

Из-за укуса собаки женщине пришлось обратиться в больницу и в итоге пройти курс антирабической вакцины против бешенства, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

На защиту интересов жительницы Каменска-Уральского встал прокурор, который обратился с иском в районный суд и просил взыскать компенсацию морального вреда с хозяина собаки в размере 50 тысяч рублей.

Поскольку ответчик как владелец собаки не обеспечил надлежащий надзор за животным, выгуливал собаку без намордника, в результате чего истцу были причинены телесные повреждения, суд принял решение об удовлетворении исковых требований частично. С хозяина собаки взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей, сообщает областной суд.

Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако, рассмотрев материалы дела, суд оставил апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

Напомним, в конце февраля ротвейлер вырвался у хозяина и набросился на семью в Екатеринбурге. Хозяин не удержал пса из-за того, что почувствовал себя плохо.

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