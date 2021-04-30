Длительность смен в загородных детских лагерях Свердловской области была сокращена

Две смены в загородных детских было решено сократить. Оно касается всех учреждений Свердловской области. Предполагается, что первая смена будет длиться 21 день, а две другие — по 14 дней.

Об этом рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, пишет Znak. Сокращение времени нахождения детей в лагерях обусловлено наполняемостью учреждений. По причине пандемии коронавируса разрешается заполнять лагеря только на 75%. Чтобы отдохнуть успели все дети, две смены были сделаны короткими. Кроме того, учреждения продолжат работать в режиме обсерваторов. Таким образом, родители и другие посетители не будут допускаться на территорию учреждения. Все сотрудники в течение смены будут там пребывать постоянно. Им предварительно будут сделаны тесты на коронавирус. Детям тестирование проходить не требуется. Начало первой смены запланировано на 1–2 июня. Ожидается, что в лагерях отдохнут 18,3 тысячи человек. Запись на получение путевок стартовала в ночь с 29 на 30 апреля. За это время уже было подано порядка 10 тысяч заявлений.

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