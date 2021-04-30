Евгений Куйвашев призвал свердловчан отдыхать и путешествовать по родному региону

Десятидневные майские «каникулы» как нельзя лучше подходят для путешествий по родному краю, считает глава региона, и приглашает свердловчан отправиться по туристическим маршрутам в своем Instagram.
Можно отправиться исследовать промышленное наследие Демидовых. Сходить в новый музей Левитана в Екатеринбурге или в любой из 130 музеев региона. Можно пойти в поход в горы или на сплав по уральским рекам. Можно поехать в Верхотурье знакомиться с духовным наследием Урала и посмотреть единственный в наших краях кремль. А при желании — заехать в гости к уральским фермерам, написал губернатор на своей странице в социальной сети.
В гости в города Среднего Урала на майские праздники Куйвашев пригласил и жителей других регионов страны.
Вы точно не пожалеете! резюмировал Евгений Владимирович.
Напомним, синоптики прогнозируют до 24 градусов тепла на майских «каникулах» в Свердловской области. По данным синоптиков первая половина праздничных дней будет сопровождаться дождями, но потом в регионе потеплеет.