Евгений Куйвашев призвал свердловчан отдыхать и путешествовать по родному региону

В путешествие по городам и достопримечательностям Свердловской области в майские праздники пригласил жителей региона губернатор Евгений Куйвашев, отметив, как часто нам кажется что «еще успеется».

Десятидневные майские «каникулы» как нельзя лучше подходят для путешествий по родному краю, считает глава региона, и приглашает свердловчан отправиться по туристическим маршрутам в своем Instagram. Можно отправиться исследовать промышленное наследие Демидовых. Сходить в новый музей Левитана в Екатеринбурге или в любой из 130 музеев региона. Можно пойти в поход в горы или на сплав по уральским рекам. Можно поехать в Верхотурье знакомиться с духовным наследием Урала и посмотреть единственный в наших краях кремль. А при желании — заехать в гости к уральским фермерам, написал губернатор на своей странице в социальной сети. В гости в города Среднего Урала на майские праздники Куйвашев пригласил и жителей других регионов страны. Вы точно не пожалеете! резюмировал Евгений Владимирович. Напомним, синоптики прогнозируют до 24 градусов тепла на майских «каникулах» в Свердловской области. По данным синоптиков первая половина праздничных дней будет сопровождаться дождями, но потом в регионе потеплеет. До 24 градусов тепла прогнозируется на майских «каникулах» в Свердловской области

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