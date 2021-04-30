Главный врач московской больницы уволился из-за избиения пациентки медсестрами

Главный врач московской больницы уволился из-за избиения пациентки медсестрами
Главный врач московской больницы уволился из-за избиения пациентки медсестрами
Сегодня, 21:44ОбществоФото: pixabay.com
Главный врач московской больницы им. Ф. И. Иноземцева Александр Митичкин принес публичные извинения за незаконные действия медсестер и уволился с должности.

«Новые известия» сообщают, что рабочий стаж Митичкина составил 40 лет. Последние 15 лет он занимал должность главного врача. Как он объяснил журналистам, это первая ситуация в его практике. Медсестры, которые избили пациентку, были уволены, но решением Митичкина стало увольнение по собственному желанию до завершения расследования. Перед подачей в отставку он принес извинения пострадавшей и ее семье.

В беседе с журналистами радиостанции Митичкин отметил: «Нереально проконтролировать каждого сотрудника. Медицина — это единоначалие, это вариант армии. И здесь не важно, что солдат сделал не так».

В клинике, главврачом которой работал Митичкин, работают около 1,5 тысячи сотрудников. Через больницу в год проходят более 70 000 пациентов, среди них — пострадавшие в терактах и катастрофах. Для этих случаев Митичкин совместно со своей командой проработали регламент работы с массовыми поступлениями, который сразу позволяет назначить план обследования и лечения. Данный протокол врач использовал во время развертывания госпиталя на 1000 мест в Сокольниках для пациентов с коронавирусом. На текущий момент Митичкин уже три дня не является главврачом, но продолжает работать хирургом и преподавать.

Председатель Общества эндоскопических хирургов РФ Сергей Емельянов, сотрудничавший с Митичкиным, отметил, что его отставка является преждевременной. В свою очередь член Общественной палаты России Артем Кирьянов считает, что поступок экс-главврача сродни тому, когда на войне люди «принимали огонь на себя».

Персонал клиники выразил готовность извиниться за действия бывших коллег и полностью поддерживает бывшего руководителя.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы