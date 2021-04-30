Главный врач московской больницы уволился из-за избиения пациентки медсестрами

В клинике, главврачом которой работал Митичкин, работают около 1,5 тысячи сотрудников. Через больницу в год проходят более 70 000 пациентов, среди них — пострадавшие в терактах и катастрофах. Для этих случаев Митичкин совместно со своей командой проработали регламент работы с массовыми поступлениями, который сразу позволяет назначить план обследования и лечения. Данный протокол врач использовал во время развертывания госпиталя на 1000 мест в Сокольниках для пациентов с коронавирусом. На текущий момент Митичкин уже три дня не является главврачом, но продолжает работать хирургом и преподавать.