Главный врач московской больницы уволился из-за избиения пациентки медсестрами

«Новые известия» сообщают, что рабочий стаж Митичкина составил 40 лет. Последние 15 лет он занимал должность главного врача. Как он объяснил журналистам, это первая ситуация в его практике. Медсестры, которые избили пациентку, были уволены, но решением Митичкина стало увольнение по собственному желанию до завершения расследования. Перед подачей в отставку он принес извинения пострадавшей и ее семье.
В беседе с журналистами радиостанции Митичкин отметил: «Нереально проконтролировать каждого сотрудника. Медицина — это единоначалие, это вариант армии. И здесь не важно, что солдат сделал не так».
В клинике, главврачом которой работал Митичкин, работают около 1,5 тысячи сотрудников. Через больницу в год проходят более 70 000 пациентов, среди них — пострадавшие в терактах и катастрофах. Для этих случаев Митичкин совместно со своей командой проработали регламент работы с массовыми поступлениями, который сразу позволяет назначить план обследования и лечения. Данный протокол врач использовал во время развертывания госпиталя на 1000 мест в Сокольниках для пациентов с коронавирусом. На текущий момент Митичкин уже три дня не является главврачом, но продолжает работать хирургом и преподавать.
Председатель Общества эндоскопических хирургов РФ Сергей Емельянов, сотрудничавший с Митичкиным, отметил, что его отставка является преждевременной. В свою очередь член Общественной палаты России Артем Кирьянов считает, что поступок экс-главврача сродни тому, когда на войне люди «принимали огонь на себя».
Персонал клиники выразил готовность извиниться за действия бывших коллег и полностью поддерживает бывшего руководителя.