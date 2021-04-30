Город, создающий облако: тагильские школьники написали пьесу для Молодежного театра

В репертуар Молодежного театра вошел спектакль, которую написали девять тагильских подростков. Над спектаклем, в который вошли шесть коротких пьес, работает режиссер из Екатеринбурга.

Под руководством драматургов на театральной площадке «Культурная стрелка» подростки придумывали истории прошлой осенью, пишет ТК «Телекон». Позже они вошли в список спектаклей Молодежного театра в Нижнем Тагиле. Спектакль получил название «Город, создающий облако». Над спектаклем, который был создан за 5 дней, работали девять девочек, а в основу постановки вошли 6 коротких пьес. Работа ведется под руководством Екатеринбургского режиссера Дмитрия Зимина. Напомним, 16-го апреля был опубликован список учреждений культуры, которые попали в проект Союза театральных деятелей России «Театр на прокачку». В их число вошел Молодежный театр Нижнего Тагила. В проект СТД «Театр на прокачку» попал Молодежный театр Нижнего Тагила

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