Кроха будет жить: недоношенных детей выхаживают в детской больнице Нижнего Тагила

Кроха будет жить: недоношенных детей выхаживают в детской больнице Нижнего Тагила
Кроха будет жить: недоношенных детей выхаживают в детской больнице Нижнего Тагила
Сегодня, 17:47ОбществоФото: Пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

Как выхаживают маленьких пациентов в больнице Нижнего Тагила

Бывает, дети появляются на свет раньше положенного срока. Помочь развитию таких младенцев могут в отделении новорожденных и недоношенных детей ДГБ Нижнего Тагила под руководством Дмитрия Клейменова. Заведующая отделением Марина Матынян рассказала об условиях, созданных для самых маленьких пациентов.

В стационар Детской городской больницы на Карла Либкнехта, 35 поступают недоношенные дети, требующие медицинской реабилитации, лечения и коррекции. В настоящий момент в отделении лежат 20 детей. По словам заведующей отделением Марины Матынян, недоношенный ребенок будет выписан из отделения только при отсутствии сопутствующей патологии и стабильном наборе веса.

Фото:Пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

Отделение рассчитано на 35 коек. Часть из них – это боксированные палаты для совместного пребывания матери и ребенка. И есть койки, рассчитанные на деток, которые находятся в отделении без мам.

Для недоношенных детей используется также кювез или инкубатор. В нем создаются оптимальная постоянная температура и повышенная влажность.

Создаются условия, приближенные к внутриутробному существованию ребенка. Ребенок, рожденный в 30 недель, в 28 или 22 недели не может расти, развиваться и выздоравливать в условиях атмосферного воздуха. Поэтому такие детки помещаются и выхаживаются в инкубаторах, рассказала Марина Матынян.

Фото:Пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

Сроков пребывания детей в стационаре нет. Каждый доношенный или недоношенный ребенок индивидуален, поэтому возможно назвать время только приблизительно. По словам медика, ребенок будет выписан, когда достигнет возраста в 40 недель.

Ребенок находится под наблюдением квалифицированных медиков: невролога, окулиста, хирурга, эндокринолога. В отделении делают узи головы, живота, сердца деток. При необходимости консультации по недоношенным детям может дать областной центр.

Заведующая отделением новорожденных и недоношенных детей объяснила, что кормят малышей тогда, когда они хотят есть, чтобы набор веса происходил оптимально.

Если этот ребенок сосет грудь, он будет сосать грудь. Если ребенок быстро истощается, он будет кормиться сцеженным грудным молоком, но через зонд, сказала медик.

Фото:Пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

Совместное пребывание матери и ребенка приветствуется. В случаях, когда мама не может находиться в стационаре, ей разрешается на данном этапе приносить сцеженное грудное молоко для крохи.

Запланированных выписок из стационара нет. По словам Марины Матынян, в отделении примерно знают, что завтра будет выписан ребенок, и об этом извещают его маму.

Любая история про детей из отделения, за которой следует выписка, уже радостная, поделилась заведующая отделением.

Если ребенок выписывается домой – это радость для нас, для родителей, для их родственников. У нас получилось довести ребенка до выписки, он абсолютно здоров, мы за него спокойны. Он выдается на руки родителям в красивом конверте, бантиках, его встречают с цветами, как обычно в роддоме, рассказала медик.

Фото:Пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

За прошлый год, как сказала Марина Матынян, из отделения было выписано 720 человек, причем треть из них – недоношенные дети.

Выхаживание недоношенного ребенка — это не только медицинский вопрос, важную роль играет уход за ребенком. Иногда встречаются нестандартные, сложные случаи, но в большинстве своём — это дети, которые успешно набирают вес и развиваются до своей физиологической нормы, пояснил главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

В ближайшее время в Детской городской больнице откроют отделение реабилитации, куда будут поступать дети из групп высокого риска. По словам Марины Матынян, медицинские работники снова увидят выписанных детей и будут отслеживать, какова их судьба и дальнейшее развитие.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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