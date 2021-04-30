Кроха будет жить: недоношенных детей выхаживают в детской больнице Нижнего Тагила

Если ребенок выписывается домой – это радость для нас, для родителей, для их родственников. У нас получилось довести ребенка до выписки, он абсолютно здоров, мы за него спокойны. Он выдается на руки родителям в красивом конверте, бантиках, его встречают с цветами, как обычно в роддоме, рассказала медик.